Ciclismo Van Den Berg come Colbrelli | costretto al ritiro dopo un problema cardiaco

Roma, 13 marzo 2025 - Ci sono delle favole a lieto fine, ma con un asterisco bello grosso a guastare parzialmente l'epilogo: proprioaccaduto a Sonny, Lars Van Denala causa di problemi cardiaci emersi durante una corsa. Le dichiarazioni di Van DenProfessionista dal 2021, l'olandese ha sempre gareggiato nella Groupama-FDJ e lo ha fatto per la precisione fino alla Faun-Ardèche Classic 2024, durante la quale aveva accusato un malore: gli esami successivi avrebbero diagnosticato un'infiammazione del muscoloche avrebbe lasciato un nesso cicatriziale potenzialmente ancora pericolosa, se non letale. Van Denfuinnanzitutto a un periodo di riposo forzato e poi a una lunga riabilitazione con vista, si sperava, sul 2025. Purtroppo, i successivi rilievi medici non hanno dato l'esito sperato e così il classe '98 ha deciso di appendere la bici al chiodo, spiegando la sua decisione tramite un lungo post affidato alla propria pagina Instagram.