Quotidiano.net - Ciabatta salvaspazio 6-in-1 con USB-A, USB-C e AC ad un prezzo irrisorio su Amazon

Leggi su Quotidiano.net

Tutti o quasi hanno sempre a portata di mano dispositivi come tablet, smartphone e notebook. Fanno parte della nostra vita quotidiana, per svago o per lavoro, e per questo motivo avere una soluzione pratica e sicura per gestire l’alimentazione è fondamentale. Una proposta oggi molto interessante è lamultipresa 6-in-1 di UGREEN, compatta, efficiente e versatile. Con il suo designe dotata di due prese AC, una USB-C e tre USB-A, al momento questo utile accessorio costa meno di 20€ grazie allo scontodel 25%. Si tratta però di una offerta a tempo, quindi bisogna approfittarne nel minor tempo possibile. Acquista ora lamultipresa Lamultipresa 6-in-1 di UGREEN è la soluzione perfetta per la tua scrivania È chiaro che questo accessorio fa della versatilità uno dei suoi pilastri.