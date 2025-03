Ci vediamo stasera Grande Fratello Lorenzo non ha idea di cosa lo aspetta E chi…

Leggi su Caffeinamagazine.it

PerSpolverato, ilpotrebbe rappresentare molto più di un semplice reality: potrebbe essere il trampolino di lancio per una carriera nel mondo della recitazione. Questa sera, durante la nuova puntata del programma, il concorrente avrà un incontro speciale con una regista che ha espresso il desiderio di scritturarlo per la nuova stagione di una fiction.Ma chi è la misteriosa regista? Alfonso Signorini aveva già lasciato intendere qualnelle scorse settimane: “Questa regista ha firmato un cult, ricordi The Lady? Ti vuole per la nuova stagione”. Il riferimento era chiaramente a Lory Del Santo.Leggi anche: “Helena, ho una confessione da farti”., colpo di scena di GiglioGF, sorpresa per: “A”L’attrice e regista si prepara a fare il suo ingresso nella Casa delcon un obiettivo ben preciso: proporre direttamente aun ruolo nella prossima stagione della sua controversa web series The Lady.