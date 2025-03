Dayitalianews.com - Chieti, uomo trovato morto in casa a 65 anni: L’allarme lanciato dal figlio

Leggi su Dayitalianews.com

Un pensionato di 65è stato risenza vita sul pavimento della sua abitazione in via Pietragrossa, a, accanto a una sedia.Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, la morte risalirebbe a circa tre mesi fa, maè scattato solo la mattina del 12 marzo, quando ilsi è presentato in questura per sporgere una denuncia di scomparsa. Sebbene non avesse più rapporti con il padre da, alcuni parenti gli avevano riferito di non avere notizie dell’da molto tempo, spingendolo così a cercare di fare chiarezza sulla vicenda.tre mesi prima: cosa è successoDopo la denuncia presentata dal, gli agenti della Squadra Volante della Questura, insieme ai Vigili del Fuoco, si sono recati nell’abitazione dell’, che viveva da solo, forzando la porta per entrare.