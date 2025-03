Internews24.com - Chiesa, l’avventura con il Liverpool è ai titoli di coda? Si fa strada l’ipotesi di un ritorno in Italia: i dettagli

Leggi su Internews24.com

di Redazione, possibileinper l’ex Juventus? Inter e Milan in passato erano sulle sue tracce: iSecondo quanto riportato da Sky Sport, sembra che il percorso professionale di Federicocon ilsia destinato a interrompersi al termine dell’attuale stagione calcistica. In particolare, dopo un anno di permanenza nella Premier League, l’ex calciatore della Juventus non avrebbe lasciato un’impressione particolarmente positiva su Arne Slot, l’allenatore della squadra, il quale sembrerebbe deciso a non contare più su di lui per il futuro.Questo scenario apre una serie di interrogativi riguardo al possibile futuro dell’ex bianconero e alle sue opzioni per la prossima stagione sportiva. Una delle possibilità più discusse è quella di unnel campionatono, un’opzione che continua a rimanere sul tavolo e che potrebbe rivelarsi molto allettante.