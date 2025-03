Juventusnews24.com - Chiesa, il Liverpool va verso questa direzione per il suo futuro: cosa succederà per l’ex Juventus. Ultimissime

di RedazioneNews24, ecco in qualeva ilper il suopernovitàCome rivelato da Sky Sport, le strade tra ile Federicodovrebbero separarsi al termine della stagione. Dopo un anno dal suo approdo in Premier League,non avrebbe convinto Arne Slot, che sarebbe così pronto a rinunciare a lui nella prossima sessione di calciomercato estiva.Da capire dove potrebbe trasferirsinella prossima stagione, con il ritorno in Italia che rimane una pista da tenere in considerazione. Inter e Milan, infatti, in passato erano sulle sue tracce.Leggi sunews24.com