Chiara, Helena e Stefania in nomination: chi sarà eliminata?

Mancano solo quattro puntate alla fine del Grande Fratello e per gli 11 concorrenti ancora in casa la cosa per la vittoria si fa sempre più insidiosa. Tre i finalisti eletti dal pubblico fino ad ora e altrettanti quelli mandati indai coinquilini. Stasera alle 21.35 circa in diretta su Canale 5 andrà in onda la 39esima puntata e si scoprirà chiil nuovo eliminato. Grande Fratello 2024/2025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › La terza finalista del “Grande Fratello” è Zeudi Di Palma: «Ho dato tutta me stessa, questa è la ricompensa» Grande Fratello, anticipazioni stasera: diretta 13 marzo 2025Anche stavolta non mancheranno le sorprese: il fortunato di questa sera è Giglio.