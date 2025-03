Ilfattoquotidiano.it - Chi sono Rivellini (Lega) e Caputo (Italia Viva), ex eurodeputati campani che condividevano l’assistente arrestato per il caso Huawei

Oltre all’ex assistente in Europarlamentoper il, il coordinatore napoletano dellaEnzoe l’assessore regionale renziano all’Agricoltura Nicolahanno in comune due cose: l’origine campana e i trascorsi in consiglio regionale, la palestra migliore per l’esercizio della raccolta – e cura – delle preferenze personali. Senza le quali puoi forse sperare in un listino bloccato alle politiche, ma non prendi il volo per Bruxelles e Strasburgo. Loro invece quell’aereo lo hanno preso.ci è salito nel 2009 in quota Pdl,nel 2014 in quota Pd. Ma per quest’ultimo fu un ripiego. Perl’anno prima era tutto apparecchiato per una sicura elezione alla Camera, era uscito vincitore dalle primarie dem di Caserta. Fu depennato dalle liste per un avviso di garanzia del pm Novelli nella cosiddetta Rimborsopoli, le spese pazze in Regione, accuse da cui sul versante penale è stato scagionato.