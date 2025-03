Lettera43.it - Chi sono le Remember Monday, in gara all’Eurovision 2025 per il Regno Unito

«Siamo ragazze pop con un pizzico di yeehaw». Si definiscono così Lauren Byrne, Holly-Anne Hull e Charlotte Steele, amiche sin dai tempi della scuola d’arte:le, la prima girl band a rappresentare ilSong Contest dal 1999, quando gareggiarono le Precious. Sul palco di Basilea a maggio porteranno il loro inedito What the Hell Just Happened?, un brano che presenta continui cambi di tonalità e tempi, in un crescendo che secondo la Bbc ricorda «l’unione fra gli ABBA e Sam Ryder» con alcunerità da scomodare persino il paragone con la storica Bohemian Rhapsody dei Queen, di cui il trio ha realizzato diverse cover. Soprattutto, però, è un inno alle ragazze., chile artiste inper ilLein uno scatto sui social (Instagram).