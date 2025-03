Dilei.it - Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera: nuova consulenza per il caso di Liliana Resinovich

Unapuntata di Chi? è andata in onda nellata di mercoledì 12 marzo. Federica Sciarelli ha affrontato alcuni ben noti casi di cronaca ancora irrisolti, come quello di Mara Favro e.Un appello per NicolaNicola è un 17enne che vive a Bollate (Milano). Di lui non si hanno più notizie da martedì 11 marzo. Frequenta il terzo anno di liceo scientifico a Garbagnate Milanese e da lì si è allontanato, per poi far perdere le tracce. Il suo cellulare risulta spento e suo zio ha voluto fare un appello accorato: “Nicola, chiamati. Non siamo arrabbiati e possiamo risolvere tutto insieme”.Il delitto di GarlascoDi colpo si è tornati a parlare della tragedia di Chiara Poggi. I suoi parenti sono stati chiamati a rivivere quei momenti dopo la notizia del prelievo coatto del profilo genetico di Andrea Sempio.