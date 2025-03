Anticipazionitv.it - Chi è Sabrina Zago di Uomini e Donne? Età, lavoro, social e vita privata

Leggi su Anticipazionitv.it

è una delle dame più seguite del trono over di. Con il suo carattere forte e la voglia di rimettersi in gioco, è diventata una presenza fissa del programma. Si è messa sempre in gioco e ha provato anche ad uscire più volte dal programma per viversi una relazione amorosa. Purtroppo fino ad ora è stata sfortunata in amore. Ha 54 anni, vive a Reggio Emilia e ci sono tante cosa da sapere sul suo conto. Scopriamole insieme.La carriera dial di fuori diNel quotidiano,si occupa di immobiliare, un settore in cui lavora da anni con grande dedizione. La sua esperienza professionale le ha permesso di costruire unastabile per sé e per la sua famiglia. Oltre al, ama trascorrere il tempo libero praticando tennis e dedicandosi ai cavalli, due passioni che spesso condivide suicon i suoi follower.