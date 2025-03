Spazionapoli.it - Chi è Marianucci, il difensore che ha stregato il Napoli

Leggi su Spazionapoli.it

Tutto suldi proprietà dell’Empoli, Luca, che sarebbe finito concretamente nelle mire del, che addirittura lo avrebbe, difatti, già bloccato in vista della prossima stagione.Le notizie dell’ultim’ora parlano di ungià ben attivo sul mercato, con l’obiettivo di portarsi avanti con il lavoro che c’è da fare, da qui fino ai prossimi mesi. Appare ormai tutto fatto per il ritorno nelle coppe europee, dopo un anno di assenza, motivo per cui servirà una campagna acquisti ben mirata e molto articolata per fare in modo che possano aumentare anche le opzioni a disposizione di Antonio Conte per la prossima stagione.In particolare, proprio in questi minuti è arrivata la notizia secondo cui Giovanni Manna (direttore dell’area sportiva della SSC, ndr) avrebbe messo le mani suldell’Empoli Luca