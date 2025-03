Metropolitanmagazine.it - Chi è il misterioso fidanzato di Garrison Rochelle? “È stato inaspettato”, in passato anche una donna

ha 68 anni e la sua vita è stata costellata d’amore, relazioni sentimentali e numerosi flirt, tuttavia nel 2023 il ballerino aveva scelto di restare un po’ da solo, ritrovare se stesso e concentrarsi solo sulla carriera, tanto che in quell’anno, a Verissimo, dichiarò: “Io sto passando un periodo felice nella mia vita, sto lavorando tanto adesso, debutto in teatro e stop! Però alla mia età è bello Che stiamo ancora parlando d’amore”. La dichiarazione di, che in quell’intervista era affiancato dall’amica Alessandra Celentano, non aveva convinto molto la conduttrice e tantomeno l’amica, che prontamente, parlando d’amore, ha risposto: “Beh ma lui in realtà non si è mai fermato!” facendo quindi intendere a tutti che in realtà il ballerino non fosse esattamente single, la conferma poi è arrivata durante l’ultima intervista dia VerissimoDurante sua ultima intervista a Verissimo,ha dichiarato: “Avevo detto stop alle telefonate, finito tutto.