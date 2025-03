Metropolitanmagazine.it - Chi è il fidanzato di Denny Mendez, il parlamentare Gerolamo Cangiano

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è felicemente fidanzata con. Il rumor era nell’aria da tantissimo tempo, specialmente dopo che i fan li avevano visti insieme al Festival di Sanremo, momento in cui le loro poltrone erano vicine. A Storie di Donne al Bivio, dopo poco tempo,ha confermato la storia d’amore, dicendo che lei e “Gimmi”, soprannome di, si stanno frequentando. L’ex Miss Italia ha poi spiegato che la loro frequentazione è iniziata come un semplice gioco per poi diventare qualcosa di molto serio.Dopo mille indiscrezioni, la certezza. “Si, io e Gimmi ci stiamo frequentando. Lui è una persona stupenda, tutto è cominciato con un gioco di sguardi ed è proseguito in modo lento e serio – racconta-. Gimmi è presente, attento ed è anche un ottimo padre, il che ci rende più uniti visto che io ho una figlia ancora piccola”.