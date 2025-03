Quotidiano.net - Chi è Demna, lo stilista con un passato tra guerra e campi profughi approdato a Gucci

Roma, 13 marzo 2025 – Ha conosciuto lacivile e iprima di approdare nel mondo della moda e del lusso. LogeorgianoGvasalia, noto come, 43 anni, lascerà Balenciaga per diventare il nuovo direttore artistico di. Dal 2015 al timone artistico di Balenciaga, il creativo georgiano ricoprirà il nuovo incarico da inizio luglio 2025. L’infanzia e la fuga dallaUn’infanzia non facile quella dello, che ha scalato le vette del lusso diventando uno dei creativi più influenti e affermati della sua generazione. Nato da madre russa e padre georgiano, a poco più di 19 annifu costretto a fuggire con la famiglia durante lacivile del 1991-93. Dopo una prima tappa a Tbilisi e il successivo trasferimento verso l’Ucraina e la Russia, nel 2000 la famiglia Gvasalia si stabilisce in Germania, a Düsseldorf.