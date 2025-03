Amica.it - Chi è Dario Vitale, nuovo direttore creativo di Versace

Misterioso, riservato, con un talento che non ha bisogno di riflettori per essere notato.è ildi. Anzi di più: ilChief Creative Officer, come ha scritto lui stesso nella bio del suo profilo Instargam, anticipando di qualche secondo fornri ufficiali e stampa. WWD scrive che il ruolo sarà effettivo dal prossimo 1 Aprile. prende il posto di Donatella, che assume il ruolo di Brand Ambassador.è uno di quei creativi che lavorano dietro le quinte, lasciando che siano le loro creazioni a parlare. Per anni è stato una delle menti più influenti dietro il successo di Miu Miu, contribuendo a definire un’estetica sofisticata e irriverente che ha conquistato il pubblico e la critica. Oggi, una manciata di mesi dopo aver lasciato la Maison giovane di Miuccia Prada, è arriva con tutti gli onori da