Quotidiano.net - Chef Rubio, processo per diffamazione e istigazione alla violenza: ecco cosa ha detto

Roma, 13 marzo 2025 –rinviato a giudizio peraggravata e. È l’accusa formulata dal guo di Roma contro il 41enne Gabriele Rubini, il cuoco ed ex rugbista diventato famoso in tv, al termine dell'udienza preliminare in cui si sono costituite parte civile la comunità ebraica di Roma e l'Ucei. Nel mirino della procura, due diversi episodi risalenti al 2020: un intervento in radio in cui parlava di antisemitismo – “Non c'è solo l'olocausto”, aveva– e in un discorso in un centro sociale di Roma contro lo Stato di Israele. Ilè stato fissato per il 1 giugno 2026. Diè accusato loLe contestazioni risalgono a febbraio e marzo 2020 per due distinti interventi di. Il primo su un'emittente radiofonica in cui “con riferimenti denigratori – si legge nel capo di imputazione – offendeva la popolazione ebraica e lo Stato di Israele”.