Che schifo guardate cosa fa Grande Fratello stavolta lo hanno scoperto così Bufera immediata

Lorenzo Spolverato è stato il primo finalista del, Seguito poi da Jessica Morlacchi e pochi giorni fa anche da Zeudi Di Palma, il modello milanese è sicuramente tra i protagonisti assoluti di questa 18esima edizione del reality show. Nel bene, visto che da settimane è tranquillo di arrivare fino in fondo grazie ai voti del pubblico, ma anche nel male, perché le critiche ai suoi comportamenti sono all’ordine del giorno.Più volte è anche stato ripreso da Alfonso Signorini, che ha detto chiaramente che se fosse stato per lui l’avrebbe squalificato: “Io ti avrei eliminato. E non chiedere scusa che tanto poi rifai tutto. Ilè molto più buono di me”. Ma ad avviso di molti utenti Lorenzo ha continuato con lanci di oggetti, pugni ai muri, alle porte e a sfuriate senza controllo.