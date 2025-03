Che fanno insieme la figlia di Berlusconi, Elkann, Del Vecchio e l’uomo di Musk? Fanno gossip

Leggi su Open.online

A gestire i fili dietro le quinte della media company digitale Unaluna, che produce il canale social «The Muffa» e il portale diWhoopsee, non mancano mani sapienti di personaggi anche di un certo economico. Secondo il Corriere della Sera, nascosti sotto fiduciarie e società veicolo, la start up milanese conta tra i suoi principali azionisti la famigliae Leonardo Maria Del. E ora, con un investimento che le ha assicurato la quota singola più rilevante, anche Barbaradi Silvio. Tutti nomi ben noti a cui si può aggiungere un ultimo, quello di Andrea Stroppa, braccio destro di Elonin Italia. Non in qualità di azionista ma come uno dei quattro membri del consiglio di amministrazione di Unaluna. Lo scopo di Whoopsee? Fare, sul modello dei ben più rodati marchi editoriali americani, come Tmz.