Che Dio ci aiuti 8: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Che Dio ci8: le, 13 marzoQuesta sera, giovedì 13 marzo 2025, va in onda laserie Che Dio ci8, la popolare fiction con protagonista Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra. Ci sarà anche il gradito ritorno di Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. La nuova stagione si apre mettendo in scena un tema universale: abbiamo tutti bisogno di essere nella mente di qualcuno che si occupa di noi e ci aspetta a casa per condividere pensieri e preoccupazioni di una giornata; qualcuno che ci ama, sempre e comunque. Vediamo insieme ledi oggi.Nel primo episodio, dal titolo “La vita che vorrei”, mentre Lorenzo cerca di aiutare il figlio di un suo vecchio compagno di università, alla Casa del Sorriso arriva Suor Costanza, di passaggio a Roma per incontrare il Papa (o almeno così crede) e porta una notizia importante per Azzurra: è stata selezionata per una missione in Perù che desiderava da tempo.