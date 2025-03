Davidemaggio.it - Che Dio ci aiuti 8: anticipazioni quarta puntata di giovedì 27 marzo 2025

© US RaiIlsera di Rai 1 torna ad ospitare le storie di Che Dio ci: nelle dieci nuove puntate dell’ottava stagione Suor Azzurra (Francesca Chillemi) dovrà mettersi alla prova direttamente sul campo, aiutando delle ragazze in difficoltà e sperimentando i metodi “alternativi” che Suor Angela (Elena Sofia Ricci) le ha insegnato. A seguire tutte le, aggiornate diin.Che Dio ci8:di27Scontro tra Lorenzo e Pietro8×07 Per te: Mentre in casa-famiglia ci si occupa del caso di un ragazzino e della sorella che rischia di perderne l’affidamento, Azzurra scopre dei sentimenti di Cristina verso Pietro e cerca di capire se una relazione tra loro può essere possibile. Quando Lorenzo, ignaro che la suora stia parlando di Cristina e Pietro, le dice che in un caso del genere la ragazza verrebbe trasferita, Azzurra cerca di dissuaderla ma la situazione le sfugge di mano.