Piperspettacoloitaliano.it - Che Dio ci Aiuti 8 anticipazioni 27 marzo 2025, trama quarta puntata (episodi 7-8)

Che Dio ci27Dopo una breve pausa dovuta al calcio, torna Che Dio ci8 con ladell’ottava stagione. Come sempre i protagonisti sono Francesca Chillemi e Giovanni Scifoni, rispettivamente nei panni di Suor Azzurra e Lorenzo. Continuano le divertenti storie nella casa romana. Scopriamo ledelladi Che Dio ci8 in onda il 27, ladegli7 e 8.Che Dio cidel 277-8In casa-famiglia ci si occupa del caso di un ragazzino e della sorella che rischia di perderne l’affidamento, Azzurra scopre dei sentimenti di Cristina verso Pietro. Quando Lorenzo le dice che in un caso del genere la ragazza verrebbe trasferita, Azzurra cerca di dissuaderla.