Che cosa c’è di buono e cosa no nella riforma della scuola

153 pagine di documento ministeriale pubblicato – come si legge – per il dibattito pubblico. Questo è quanto il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato in pasto all’opinione pubblica in queste ore, scatenando dispute che non cesseranno a breve. Andando controcorrente e investendo due cents su ciò da cui bisognerà partire per impostare didattica, programmazione e la futura scelta dei manuali, ecco gli assi portanti su cui muoversi. Le premesse sono alte: diverse citazioni da Omero, dal mondo latino e dalla Bibbia, sia nel testo che in nota, e alcune parole chiave per ribadire alcuni concetti quali la necessità di un patto trae famiglia, il rispetto dei ruoli nell’educazione, l’importanza del docente inteso come maestro – in attesa di riconoscimenti altri rispetto alle buone intenzioni e alle belle parole - la relazione come elemento decisivoquotidianità scolastica.