Champions League ultime qualificate ai quarti | i risultati

Anche oggi tutte le squadre hanno staccato il pass per i quarti di finale di Champions League, come ieri l'Inter. Definiti tutti gli accoppiamenti nel tabellone. Ecco i risultati delle sfide di ritorno degli ottavi di finale in programma questa sera.

CHAMPIONS LEAGUE – RITORNO OTTAVI

Lille-Borussia Dortmund 1-2 (andata 1-1) 5? J. David, 54? rig. Can.
Arsenal-PSV Eindhoven 2-2 (andata 7-1) 6? Zinchenko, 18? Perisic, 37? Rice, 70? Driouech.
Aston Villa-Club Brugge 3-0 (andata 3-1) 50?, 61? Asensio, 57? Maatsen.
Atlético Madrid-Real Madrid 3-4 dopo i tiri di rigore (1-0, andata 0-1).

In grassetto le squadre qualificate.