Champions League Prime Video Quarti | Barcellona - Borussia Dortmund e Inter - Bayern Monaco

La UEFAprosegue la sua corsa: i nuovi sorteggi hanno definito il calendario dei prossimi turni della competizione, che vedranno due delle quattro attesissime partite deidi finale in diretta esclusiva su. In programma mercoledì 9 aprile l’andata tra, mentre mercoledì 16 aprile si sfideranno nella gara di ritorno, unica italiana rimasta in corsa in Europa, eallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Il calcio d’inizio per tutti e due i match è previsto alle ore 21:00. Inoltre, subito dopo ogni live, a partire dalle 23:15, da non perdere sul’Highlights Show con i gol di tutti i match del martedì e del mercoledì sera. Ad accompagnare gli appassionati per il resto della stagione di UEFAci sarà la squadra dicon i presentatori Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani collegati da bordo campo; la telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini al commento tecnico; e tra gli altri esperti ed opinionisti scenderanno in campo anche Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Fernando Llorente, Cristiana Girelli, Federico Balzaretti e Gianpaolo Calvarese.