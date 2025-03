Ilfattoquotidiano.it - Champions League, il supercomputer stila la lista dei favoriti prima dei quarti: il Barcellona in testa, l’Inter davanti al Real – Classifica

La più grande sorpresa agli ottavi diè stata l’eliminazione del Liverpool, capoin Premier e candidata alla vittoria finale dopo aver dominato la “fase campionato”. L’addio delle squadre di Arne Slot ha rivoluzionato le gerarchie di questa, in cui oggi non sembra esserci una squadra che spicca nettamente rispetto alle altre. Il “” di Opta ha provato però are unadelle favorite tra le otto squadre rimaste in corsa aidi finale, tra cui c’è anche. Se in molti ad oggi prevedono una finale spagnola traMadrid, il “” non è del tutto d’accordo, perché dà molto credito al Paris Saint Germain, la squadra che ha appunto eliminato il Liverpool e ora sfiderà l’Aston Villa.Come funziona ilIl modello di Opta stima la probabilità di ogni risultato di ciascuna partita utilizzando le quote dei bookmakers e le Opta Power Rankings.