Champions League i risultati del ritorno degli ottavi | al Real il derby di Madrid

Roma, 13 marzo 2025 - Il quadrodi finale disi completa dopo la prima parte di gare andata in scena ieri, quando ad avanzare ai quarti erano state Barcellona, Inter, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain ai danni rispettivamente di Benfica, Feyenoord, Bayer Leverkusen e Liverpool. Nella serata di mercoledì 12 marzo il pass per la fase successiva lo staccano Borussia Dortmund, Arsenal, Aston Villa e, che nell'ordine eliminano Lille, Psv Eindhoven, Club Brugge e Atletico. Ideldi finale diLa prima gara della serata era stata quella tra Lille e Borussia Dortmund, che partivano dall'1-1 maturato nella gara di andata grazie alle reti di Adeyemi per i tedeschi e Haraldsson per i francesi, che nel secondo round rompono subito l'equilibrio grazie a David: il rigore trasformato da Can e il gol di Beier fanno invece felici gli ospiti, che ai quarti di finale se la vedranno con il Barcellona.