Champions League Aston Villa e Real Madrid ai quarti | pari fra Arsenal e PSV

Il quadro deidi finale dista per essere delineato. Nella serata di oggi 12 marzo, infatti, si sono disputate le ultime 3 partite valide per gli ottavi di ritorno. Si parte dall’, che ha superato in scioltezza il Club Brugge per 3-0. Eccezion fatta per l’espulsione di Sabbe al 16? minuto, succede tutto nella ripresa. Asensio sigla la sua personale doppietta segnando al 50? ed al 61?, con in mezzo la rete del 2-0 di Maatsen. Ins affronteranno il PSG, in una gara speciale per l’ex di turno Unai Emery.Una vera e propria passerella, invece, quella dell’, che impatta per 2-2 con il PSV ma stacca il pass per il prossimo turno data la vittoria per 7-1 in terra olandese. Zinchenko porta in avanti i Gunners al 6?, con Perisic che pareggia i conti dopo 12 minuti.