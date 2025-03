Lapresse.it - Champions League, Arsenal e Aston Villa ai quarti

Si qualificano per idi finale le due squadre inglesi impegnate negli ottavi di. L’nel match di ritorno ha pareggiato 2-2 in casa con il Psv e passa grazie al pesante 7-1 dell’andata. Per i Gunners gol di Zinchenko e Rice nel primo tempo, per il Psv a segno Perisic nel primo tempo e Driouech nella ripresa. Tutto facile anche per l’, che si impone per 3-0 a Birmingham sui belgi di Burges dopo il 3-1 ottenuto in trasferta. Ospiti in dieci per l’espulsione di Sabbe nel primo tempo, nella ripresa l’passa con una doppietta di Asensio e un gol di Maatsen.