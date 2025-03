Inter-news.it - Champions League, anche un giocatore dell’Inter nel “Team of the Week”

Magica serata diper l’Inter quella di martedì scorso, quando battendo il Fayenoord si è assicurata la qualificazione ai quarti di finale. Al termine del turno la UEFA premia un nerazzurro, inserendolo nella “of the”.OTTIMA RISPOSTA – Le sfide di ritorno degli ottavi di finale andate in scena ieri sera hanno concluso la settimana di, che per l’Inter è terminata nel migliore dei modi. Il 2-1 in casa contro il Feyenoord, dopo lo 0-2 dell’andata a Rotterdam, ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di ottenere il pass per i quarti di finale, proseguendo nel migliore dei modi il cammino europeo. L’avanzata innon è l’unica cosa positiva che i nerazzurri portano a casa dopo martedì: alle spalle, infatti, c’è ancora un’altra ottima prova in Europa da parte di tutto il gruppo.