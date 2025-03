Inter-news.it - Champions League, ai quarti Inter contro Bayern Monaco: le date ufficiali dei quarti

Lava in archivio per quanto riguarda gli ottavi di finale, con l'che ha battuto il Feyenoord nella doppia sfida. Ecco il calendario di andata e ritorno delle due partiteil.Calendariodi finale: le data di andata e ritorno diMartedì 8 aprile ore 21:00 Arsenal-Real Madrid eMercoledì 9 aprile ore 21:00 PSG-Aston Villa Barcellona-Borussia DortmundMartedì 15 aprile ore 21:00 Aston Villa-PSG Borussia Dortmund-BarcellonaMercoledì 16 aprile ore 21:00 Real Madrid-Arsenal eSemifinali 29/30 aprile & 6/7 maggioPSG/Aston Villa – Arsenal/Real Madrid Barcellona/Dortmund –In caso di passaggio del turno l'giocherebbela vincente tra Borussia Dortmund/Lille VS Barcellona (andata in trasferta e ritorno a San Siro)FINALE 31 maggio (di Baviera)Vincente SF1 – Vincente SF2