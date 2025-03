Gamberorosso.it - Champagne Experience 2025: la grande manifestazione si sposta a Bologna

Leggi su Gamberorosso.it

Il 5 e il 6 ottobrediventerà la capitale italiana dello, la più importantededicata alle nobili bollicine francesi, si prepara a un’edizione di svolta: nuova location, immagine rinnovata e un sito web ancora più efficiente, pur mantenendo l’eccellenza e la qualità che l’hanno resa il punto di riferimento per il settore. Dopo sette anni a Modena, l’evento – organizzato da Excellence SIDI, società che riunisce alcuni tra i principali importatori e distributori italiani di vini e distillati – approda negli spazi diFiere, scegliendo un polo fieristico piùe strategico per la crescente affluenza di visitatori.I motivi del cambio sede«Siamo entusiasti di annunciare questo importante cambiamento di sede – dichiara Luca Cuzziol, presidente di Excellence SIDI –è cresciuta costantemente, diventando un evento imprescindibile per il settore Horeca e per gli appassionati.