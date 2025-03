Metropolitanmagazine.it - Cessate il fuoco in Ucraina, dopo i colloqui ora si aspetta la decisione di Mosca, cosa c’è in ballo

Durante itenutisi in Arabia Saudita l’11 marzo, i rappresentanti ucraini hanno accettato la proposta degli Stati Uniti di introdurre uniltemporaneo per 30 giorni. Le autorità statunitensi hanno inoltre promesso di riprendere immediatamente le forniture di armi all’, interrotte nei giorni scorsi, nonché lo scambio di informazioni di intelligence. Gli Stati Uniti hanno garantito che comunicheranno i risultati dei negoziati alla Russia questa settimana.ha dichiarato mercoledì di essere in attesa di dettagli da Washington sulla sua proposta di unildi trenta giorni in, un accordo che Kiev ha accettato solo se anche la Russia lo rispetterà, come ripetutamente affermato.Per l’questa sembra un’opportunità per dimostrare di volere unil, che Kiev spera possa porre fine alla guerra in corso con la Russia.