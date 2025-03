Sport.periodicodaily.com - Cesena-Spezia: le probabili formazioni

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I romagnoli vogliono proseguire il loro recente andamento positivo per confermarsi in zona play-off, mentre I liguri hanno messo nel mirino il secondo posto.si giocherà sabato 15 marzo 2025 alle ore 15 presso l’Orogel Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono reduci da sei risultati utili consecutivi, frutto di ben 11 punti ottenuti. Adesso la squadra di Mignani è sesta con 41 punti, ma vuole puntare alla quarta piazza, distante quattro lunghezze, che garantirebbe direttamente la semifinale dei play-off. I liguri arrivano dal successo casalingo contro il Pisa, seconda forza del torneo, accorciando il divario di soli due punti. La squadra di D’angelo per raggiungere l’obiettivo deve ritrovare la continuità persa nelle ultime cinque giornate nelle quali ha esultato solo una volta, a fronte poi di tre pareggi ed una sconfitta.