Ilrestodelcarlino.it - Cesena, Mangraviti il più impiegato. La sua un’assenza pesante in difesa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ventotto volte titolare su ventinove partite di campionato e sostituito in due sole occasioni, all’andata contro Sampdoria (67’) e Brescia (78’), per il resto sempre in campo fino al fischio finale per un totale di 2.485 minuti giocati. Massimiliano, sabato, contro Lo Spezia salterà la seconda gara di questa stagione, dopo quella di Salerno all’andata quando Michele Mignani sorprese tutti con un robusto turnover, martedì è infatti arrivata la conferma della squalifica per una giornata per quinta ammonizione. L’ex Brescia è il giocatore piùdal tecnico bianconero e lo rimarrà anche dopo questo stop perché dietro di lui Giuseppe Prestia ha accumulato finora un bottino di 2.207 minuti totali, l’equivalente cioè di oltre tre partite intere in meno. La quinta sanzione incassata sabato sera al Rigamonti contro le rondinelle, squadra nella quale è cresciuto e con la quale ha esordito in B nove anni fa accumulando poi 135 presenze e 5 reti in cinque stagioni tra serie A e B, lo costringe ai box nella delicata gara contro la terza forza del campionato.