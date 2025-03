Sport.quotidiano.net - Cervia Ginnastica e Sport. Atlete in scena a Forlì

Ripetersi per continuare a sognare. Lasarà disabato all’Unieuro Arena dinella seconda prova del campionato a squadre di serie A1 diritmica, evento organizzato dalle padrone di casa della Gymnica 96 che milita in A2, e si presenterà con l’ottimo sesto posto ottenuto nella prima gara a Chieti. Un risultato meritato quanto inaspettato, tanto che quel piazzamento darebbe addirittura la possibilità di disputare le Final Six dove in palio ci sarà lo scudetto (la finale si disputerà a Torino il 17/18 maggio). L’obiettivo è comunque ben chiaro alle ginnaste cervesi, ovvero evitare le ultime tre posizioni che condannerebbero alla retrocessione in serie A2, ma con un’altra ottima prova collettiva, sabato potrebbe già essere centrato prima ancora della gara conclusiva di Ancona del 12/13 aprile.