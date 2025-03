Lettera43.it - Certificazione unica autonomi: quando è la scadenza per presentarla

La(Cu) è un documento fondamentale per i lavoratorie dipendenti, utilizzato per dichiarare i redditi percepiti nel periodo d’imposta precedente. La Cu 2025 riguarda i redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, redditi diversi e i corrispettivi delle locazioni brevi. È rilasciata dai sostituti d’imposta e deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Tutte le informazioni e le novità del 2025.Le scadenze per la presentazione della2025 (Agenzia delle entrate).I dati riportati nella Cu vengono utilizzati per precompilare la dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi), evitando al contribuente di dover inserire manualmente le informazioni. Per l’anno fiscale 2024, laper l’invio della Cu per i sostituti d’imposta è fissata al 17 marzo 2025, dato che il termine ordinario, il 16 marzo, cade di domenica.