"Cerchiamo cento lavoratori, con difficoltà"

Bruno Piraccini, presidente di Orogel, anche la vostra azienda (come tante a Cesena) è alla ricerca di personale? "Sì, stiamo cercando personale e, dopo il Covid, è più complicato trovarlo. La nostra è una società cooperativa che produce e commercializza ortofrutta surgelata, fresca, e confetture. Abbiamo 2300 dipendenti di cui 1200 a Cesena. Proprio a Cesena stiamo cercando di assumere un centinaio di persone in più: 70 persone per l’attività di fabbrica e di produzione, e 30 dipendenti tra meccanici, tecnici, agronomi". Qual è il motivo per cui è difficile trovarein questo momento? "I motivi sono molteplici. Gran parte del nostro lavoro, per fare un esempio, si svolge su turni (e ci sono anche i turni notturni) e qualcuno non è disponibile a lavorare di notte. Ma il rifiuto più grande lo troviamo per il lavoro del sabato e domenica.