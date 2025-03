Ilnapolista.it - Centro sportivo, full immersion del Napoli. Il sindaco di Castel Volturno: «Novità entro l’estate» (Repubblica)

Leggi su Ilnapolista.it

del. Ildi: «, con Pasquale Tina, fa il punto sulalla ricerca del:Sette proposte per il (nuovo).AurelioDe Laurentiis è intenzionato a rimanere a. Sul piatto ci sono due soluzioni della famiglia Coppola – una riguarda l’attualeche ospita il(ma la trattativa è difficile), l’altra i terreni in località la Piana – due aree che appartengono ad altri privati e ben tre idee suggerite al club azzurro dal comune di.IldiPasquale Marrandino è convinto che qualcosa accadrà presto: «Ho percezione di un’estrema serietà sul tema da parte del. C’è la voglia di investire per realizzare qualcosa di grande che coinvolga pure il settore giovanile.