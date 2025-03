Centri per l’impiego continuano le aperture | è la volta di Minturno

Leggi su Ilfaroonline.it

13 marzo 2025 – Domani, venerdì 14 marzo, ad essere inaugurato sarà l'ufficio di Minturno. Alle ore 11, alla presenza dell'assessore al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito, Urbanistica, Giuseppe Schiboni e del sindaco di Minturno e Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, ci sarà il taglio del nastro in piazza Mercato nella frazione di Scauri, all'incrocio domanda e offerta di lavoro e alle misure di politica attiva come GOL – Garanzia Occupabilità Lavoratori.È un nuovo spazio che sarà, inoltre, luogo di riferimento per le imprese locali che potranno servirsi di una preselezione dei lavoratori accurata e personalizzata. I nuovi uffici accoglieranno un bacino di utenti potenziale che va da Minturno stessa a Gaeta, passando da Itri, Formia, Spigno Saturnia, Ponza e Ventotene, offrendo una prossimità di servizi per il lavoro specialmente ai cittadini che risiedono a Castelforte e Santi Cosma e Damiano.