Ilrestodelcarlino.it - Centri commerciali naturali, via libera a quattro progetti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rilancio delle attività e degli esercizi in riviera, San Benedetto fa poker sul bando regionale Fesr 2021-2027 dedicato allo sviluppo e alla valorizzazione deicui diverse attività avevano deciso di partecipare, lo scorso luglio, con benper il ‘restyling’ di altrettante zone della riviera.che infatti coinvolgevano Porto d’Ascoli, via Balilla – che diventerà una ‘gourmet street’ – il Paese Alto e l’area più frequentata di San Benedetto, ovvero le botteghe in centro. Punti che gli imprenditori in questione intendono trasformare in poli di aggregazione, cioè vere e proprie ‘attrattive’ della città. Il risultato raggiunto è stato presentato ieri mattina in sala consiliare alla presenza dell’assessora alle attività produttive Laura Camaioni, poi Fabio Urbinati, Pierfrancesco Morganti, Luciana Emili, Sandro Angelini, Fulvio Silvestri, Davide Portelli, Gabriele Mazza e Raniero Di Gregorio, che conferirà all’iniziativa uno spessore ancora maggiore grazie all’applicazione ‘Ridò’.