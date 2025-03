Linkiesta.it - C’è una nuova indagine per corruzione al Parlamento europeo, e coinvolge Huawei

Ieri la polizia belga ha fatto irruzione negli uffici di Bruxelles dell’azienda cineseper un’di, falsificazione di documenti e riciclaggio di denaro. L’episodio ha attirato l’attenzione dei grandi quotidiani di tutta Europa perché il casoanche il. La Procura federale belga ha detto che un centinaio di investigatori, su ordine del giudice istruttore e della procura federale, hanno condotto perquisizioni a tappeto in tutta la capitale, in Vallonia e nelle Fiandre, fermando diversi lobbisti legati alla multinazionale cinese.Le persone arrestate sono sospettate di aver corrotto alcuni europarlamentari (ed ex europarlamentari) per favorire gli interessi commerciali dell’azienda cinese in Europa. Le accuse sono a vario titolo di, falsificazione e uso di documenti falsi, riciclaggio di denaro e organizzazione criminale.