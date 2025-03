Calciomercato.it - C’è la clausola per il dopo Motta: è subito libero per allenare la Juve

Leggi su Calciomercato.it

L’allenatore rischia grossogli ultimi risultati deludenti: le mosse di Giuntoli per la panchina dellantusCrisintus con la panchina di Thiagosempre più bollente. Per il momento l’allenatore italo-brasiliano è stato confermato dalla dirigenza bianconera, ma il futuro alla Continassa rimane molto incerto in vista della prossima stagione.Cristiano Giuntoli (Ansa) – Calciomercato.itL’ex Bologna dovràrimettersi in carreggiatala fragorosa sconfitta contro l’Atalanta, che fa il paio con le cocenti eliminazioni dalle coppe per mano di PSV Eindhoven ed Empoli, per evitare il benservito a stagione in corso. La gara di domenica pomeriggio a Firenze è delicatissima in questo senso, anche se laè orientata a valutare solo a fine campionato l’operato di. Niente esonero in corsa quindi per l’allenatore, a meno di nuovi cataclismi.