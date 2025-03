Lanazione.it - Cavalieri B, bella partita. Battuto il "Cus Siena"

La prima squadra, che ha limitato i danni riuscendo nonostante la sconfitta a tornare da Milano con due punti, ha ripreso gli allenamenti. E lo stesso hanno fatto le altre formazioni deiUnion. La prima squadra di Alberto Chiesa, ottava nella classifica del campionato di Serie A con 24 punti e a pari merito con l’Avezzano, sta preparandosi proprio allo scontro diretto con gli abruzzesi, che avrà luogo al Chersoni il prossimo 23 marzo e che con tutta probabilità rappresenterà il crocevia stagionale: una vittoria darebbe una spinta notevole in chiave salvezza. A far festa per il momento è comunque la "cadetta", che pochi giorni fa ha vinto a Sesto contro il Cusnel quattordicesimo turno del campionato di Serie B: il 22-17 finale nasce da una prestazione collettiva di prim’ordine sublimata dalle mete di Carafa e Guidoreni e dai calci di Tarlini.