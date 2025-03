Cataniatoday.it - "Catania si mobilita": presidio il 15 marzo davanti alla Prefettura

Leggi su Cataniatoday.it

Ancherisponde all’appello dellazione nazionale del 15"Una piazza per l'Europa" con uncittadino. L’appuntamento è fissato per le ore 16 e 30di, per offrire un punto di ritrovo e di protesta a tutti coloro che non potranno recarsi.