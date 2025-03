Caso Sangiuliano interrogatorio fiume per Maria Rosaria Boccia Riqualificato il reato | violenza e minacce a corpo politico diventa stalking

Leggi su Open.online

Cambiano le accuse all’imprenditrice, ascoltata oggi per oltre quattro ore dai magistrati della Procura di Roma. I pm hannoildiinnei confronti dell’ex ministro alla Cultura Gennaro. Resta ildi lesioni a cui si aggiungono le accuse di interferenze illecite nella vita privata e diffamazione. Contestate anche false dichiarazioni nel curriculum redatto per l’organizzazione di eventi.ha lasciato la cittadella giudiziaria nella Capitale senza rilasciare commenti. A parlare per lei è stato il suo legale: «Ha risposto alle domande e circostanziato le risposte che abbiamo dato con l’ausilio di chat, file audio e documenti, illustrati con dovizia di particolari mediante unasa memoria».