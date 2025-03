Lettera43.it - Caso Sangiuliano, cambiano le accuse per Maria Rosaria Boccia: stalking e interferenze illecite nella vita privata

è stata interrogata per quattro ore dai pm di Roma nell’ambito dell’inchiesta che vede l’imprenditrice di Pompei indagata per lesioni ai danni di Gennaroe, almeno fino a oggi, per violenza o minaccia a corpo politico. Sono infatti cambiate lenei confronti di: i pm hanno riqualificato il reato di violenza o minacce innei confronti dell’ex ministro della Cultura. Resta il reato di lesioni: nel corso dell’interrogatorioha affermato che il ‘famoso’ taglio alla testa riportata dasarebbe stato causato da una caduta. A queste contestazioni si aggiungono ledie diffamazione. Contestate anche false dichiarazioni nel curriculum redatto per l’organizzazione di eventi. Al centro dell’indagine ci sono i messaggi, le telefonate, le rivelazioni sui social e le interviste cheavrebbe utilizzato per mettere pressione al ministro: a settembre, la 41enne è stata oggetto di una perquisizione condotta dai carabinieri del nucleo investigativo, durante la quale sono stati sequestrati diversi dispositivi informatici, inclusi i telefoni cellulari.