L’ex senatore Francesco(Indipendenza) interviene sul, il giovane deceduto in un incidente stradale dopo un inseguimento della, sottolineando la narrazione distorta che ha accompagnato la vicenda.“Moltie la sinistra hanno lanciato un attacco velenoso contro le forze dell’ordine”, ha dichiarato, evidenziando come il tribunale abbia stabilito la correttezza dell’operato della. Nonostante ciò,scusa è stata rivolta agli agenti coinvolti.L’ex senatore si interroga quindi sulla libertà dell’informazione in Italia, lasciando intendere che spesso la narrazionetica sia influenzata da pregiudizi ideologici piuttosto che dai fatti accertati.