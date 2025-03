Ilfattoquotidiano.it - Caso Paragon, Casarini (Mediterranea) dopo l’audizione in commissione: “Ecco perché sono stato intercettato illegalmente”

“Qui bisogna dire le cose come stanno e io l’ho detto alla. Qui probabilmente c’è una vicenda di spionaggio internazionale, ciattivisti, giornalisti ed oppositori politici spiati con software militari”. Così Luca, capo missione diSaving Humans, parlando con i cronisti, al termine della sua audizione – chiesta da AVS e PD – inEsteri e Difesa della Camera dei deputati.è incentrata sul ‘Memorandum’ Italia-Libia e la situazione dei migranti in quel Paese. Ed inevitabilmente anche sul, che ha visto propriotra i soggetti intercettati illecitamente. “Probabilmente nel mio telefono hanno trovato nomi e cognomi di testimoni delle torture in Libia e questo è un problemavuol dire schedare persone che potrebbero accusare potenti di turno rispetto a quello che accade a Mitiga dove sta Almasri.