Casertanews.it - Caso Huawei, perquisizioni negli uffici del Parlamento Europeo. Chi è il lobbista ex assistente di Caputo

Leggi su Casertanews.it

Non solo ilValerio Ottati, exdell'europarlamentare casertano Nicolaoggi assessore all'Agricoltura in Campania e non coinvolto nell'indagine della polizia federale belga sulla presunta corruzione per promuovere gli interessi del colosso cinese delle telecomunicazioni.